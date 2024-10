De l’anonymat aux projecteurs, Pierre Garnier se confie sur sa nouvelle vie depuis la Star Academy: "Personne ne peut être prêt à ça"

Depuis sa sortie de la Star Academy, Pierre Garnier vit un véritable tourbillon médiatique. Celui qui se destinait encore il y a peu à une carrière plus discrète en fac de langues est aujourd’hui une star montante, entre réédition d’album et tournée solo. Entre euphorie et apprentissage, il se confie sur la nouvelle réalité de son quotidien, son succès soudain et les petits ajustements pour rester lui-même.

Des changements de vie radicaux : "Je voyage beaucoup, je chante tous les jours"

Exit la fac de langues et les journées discrètes. Aujourd’hui, le quotidien de Pierre Garnier est rythmé par les concerts, les voyages et les studios d’enregistrement. "Avant, je n’allais pas souvent en cours, je faisais beaucoup moins de choses", se souvient-il. Désormais, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas, et le rythme est intense. "Je voyage beaucoup, je chante tous les jours et je fais énormément de choses différentes".

Un changement qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel : cette nouvelle vie oblige Pierre à constamment sortir de sa zone de confort et à affronter des situations inattendues, lui qui composait tranquillement dans sa chambre.

La notoriété, un défi quotidien

L’un des aspects les plus marquants de cette transition est sans doute la notoriété. Pierre n’y échappe pas : les gens le reconnaissent partout où il va, un contraste frappant pour celui qui n’avait jamais vraiment été sous les projecteurs avant la Star Academy. Ce changement peut paraître anodin, mais il a fallu un temps d'adaptation pour l'accepter pleinement. "Au début, j’ai un peu esquivé, c’était nouveau pour moi", confie-t-il. "Mais aujourd’hui, je commence à prendre énormément de plaisir, à faire toutes les choses du métier qui au début me paraissait un petit peu compliquées parce que c'était nouveau".

Pour lui, le plus grand défi reste à préserver un équilibre entre sa vie publique et ses racines. Si sa vie a radicalement changé, Pierre tient à rester lui-même et à garder les pieds sur terre. "Ma famille et mes potes sont pareils avec moi qu'avant et ça, ça me fait du bien. Et quand je reviens, ça me ressource et je n'oublie pas d'où je viens", affirme-t-il.