Depuis 50 ans, la réserve marine de Banyuls s'emploie à sauver le mérou brun

Didier FIORAMONTI Si le mérou brun a survécu le long des côtes catalanes, il le doit à la réserve marine de Banyuls-Cerbère, une zone où pêche, plongée et baignade sont réglementées, et qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Cette espèce, emblématique de la Méditerranée et capitale pour la biodiversité car tout en haut de la chaîne alimentaire, avait presque disparu de la zone dans les années 1960, lorsque le tourisme et la surpêche avaient un effet désastreux sur le littoral.

"Il n'y avait plus qu'une vingtaine de mérous et d'autres espèces étaient menacées", relate Frédéric Cadène, gestionnaire de la réserve, la plus ancienne de France. Mais grâce à ce périmètre protégé, de 6,5 km de long, entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère, et 2 km de large, la population de ce poisson brun tacheté de blanc, à la moue boudeuse, s'est refait une santé. "On en compte désormais 723", se réjouit Didier Fioramonti, gardien de la réserve marine, assis à la barre du bateau qui arpente les eaux de la réserve.

Pour Pascal Romans, conservateur du Biodiversarium de Banyuls-sur-Mer, aucun doute: sans la réserve, "il n'y aurait plus un seul mérou sur la zone". Plus largement, la réserve a permis "une augmentation de la richesse en espèces, du nombre d'individus et surtout de la longévité" des poissons, sourit Philippe Lenfant, professeur en écologie marine à l'université de Perpignan et vice-président du conseil scientifique de cette institution. Un moratoire national sur la pêche du mérou brun, en vigueur depuis 1993, puis élargi en 2002, n'est toutefois "pas vraiment respecté en dehors des aires marines protégées", selon Pascal Romans, mais est bien "appliqué sur la réserve".