Des ONG belges dénoncent une tentative d'intimidation de la part d'Engie et TotalEnergies

Quinze organisations de la société civile belge, parmi lesquelles Greenpeace, ont dénoncé vendredi dans une déclaration commune une "tentative d'intimidation" de la part d'Engie et TotalEnergies. Des employés et membres de plusieurs organisations ont reçu des courriers des deux entreprises, les sommant de retirer leur soutien au mouvement de désobéissance civile Code Rouge, sous peine d'éventuelles poursuites judiciaires.

Mouvement citoyen indépendant, Code Rouge mène des actions pacifiques contre de grandes entreprises fossiles, "principales responsables du dérèglement climatique", rappellent les signataires - dont font également partie le réseau ADES, l'association Quinoa, Extinction Rebellion ou encore Vredesactie.

Après l'annonce par Code Rouge d'une nouvelle action entre les 24 et 28 octobre prochains, TotalEnergies et Engie ont menacé d'engager la responsabilité de plusieurs organisations et, le cas échéant, de leurs administrateurs pour les éventuels dommages liés à cette action.