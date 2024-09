Des pêcheurs récompensés à Zeebrugge pour leur lutte contre les déchets marins

Le projet Fishing for Litter a été lancé en 2016. Depuis lors, 37 des 55 bateaux de pêche belges participent à l'action. Ces derniers peuvent ainsi déposer les déchets collectés dans les ports belges, mais également dans d'autres ports européens participant au projet. L'entreprise VVC Equipment fournit aux pêcheurs de grands sacs destinés à la collecte des déchets et se charge de leur traitement, tandis que le financement du projet est assuré par le service Milieu marin du gouvernement fédéral, la province de Flandre occidentale et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture.

Un évènement a été organisé samedi après-midi pour remercier les pêcheurs belges et les autres acteurs du secteur qui s'intéressent au projet. Par le biais de diverses activités interactives, les pêcheurs ont été invités à continuer leurs efforts pour ramener à terre les déchets qu'ils récoltent dans leurs filets.