Graves inondations au Soudan du Sud: plus de 700.000 personnes touchées

Plus de 700.000 personnes sont actuellement touchées par de graves inondations au Soudan du Sud, selon le bureau des Affaires humanitaires de l'Onu (Ocha), qui a prévenu que ce bilan augmentait de jour en jour dans ce pays parmi les plus pauvres au monde.

"Ces inondations ont détruit ou considérablement endommagé des maisons, des récoltes et des infrastructures cruciales, perturbant le système éducatif et les services de santé et augmentant le risque d'épidémies", a souligné l'Ocha, dans son point situation de jeudi.

À la date du 5 septembre, "ces inondations ont touché plus de 710.000 personnes dans 30 des 78 comtés" du pays, selon ce rapport d'Ocha.