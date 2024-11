L'intelligence artificielle plus fiable qu'un médecin? Certains parents le pensent

D'après une étude publiée dans le Journal of Pediatric Psychology et réalisée par des chercheurs américains, certains parents se fieraient plus à ChatGPT qu'aux médecins.

Elles ont révolutionné notre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Le média Vice rapporte les résultats d'une étude publiée dans le Journal of Pediatric Psychology et réalisée par des chercheurs américains de l'Université du Kansas. D'après cette étude, les parents feraient davantage confiance à ChatGPT qu'aux médecins. L'expertise d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste semble de moins en moins privilégiée : pour les parents, il existe très peu de différences entre un texte produit par une intelligence artificielle et les conseils d'un professionnel de santé. Plus inquiétant encore, les recommandations de ChatGPT seraient perçues comme étant parfois plus fiables.

Plus fiable qu'un médecin ?

Au total, 116 parents âgés de 18 à 65 ans ont été interrogés. "Nous avons lancé cette recherche peu après l'arrivée de ChatGPT, car nous craignions que les parents n'utilisent cet outil pour obtenir des informations sur la santé de leurs enfants", explique Calissa Leslie-Miller, autrice principale de l'étude. Elle précise : "Les parents se tournent souvent vers Internet pour des conseils, et nous voulions comprendre comment ils utiliseraient ChatGPT, afin de savoir si cela devrait nous inquiéter." D'après cette étude, les recherches menées sur l'intelligence artificielle conduiraient les parents à modifier un traitement, par exemple.