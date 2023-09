Le Belge n'a jamais autant consommé de médias, le smartphone détrône la TV

La dernière étude annuelle du Centre d'information sur les médias (Cim) sur la consommation des médias en Belgique révèle un appétit toujours plus grand des Belges pour les contenus vidéo et audio, même si leurs habitudes changent.

La télévision reste ainsi le média le plus présent dans les foyers belges avec un taux de pénétration de 96 %, devant le smartphone (90 % des foyers) et l'ordinateur portable (80 %). Concernant l'usage, le smartphone détrône de peu la télévision : 88 % des Belges interrogés disent utiliser cet appareil, et ce taux grimpe même à 98 % chez les 12-34 ans.

Ce sont les programmes télévisés en direct qui sont les plus suivis par les Belges, avec plus de 79 % des interrogés (- 0,8 % par rapport à 2022) qui ont regardé ces programmes durant les 30 derniers jours. Les programmes télévisés enregistrés (54,9 %) et les films et séries à la demande (44,8 %) suivent.