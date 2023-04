Le Royaume-Uni teste un nouveau système d'alerte sur les téléphones portables

L'alarme de 10 secondes sonnera même si les téléphones sont en mode silencieux.

"Keep calm and carry on ("On garde son calme et on continue"), ce n'est qu'un test", a souligné le gouvernement en réponse aux critiques, en reprenant la célèbre devise britannique de la Seconde guerre mondiale.

Le Daily Mail a titré en Une mardi: "Quel génie a pensé que c'était une bonne idée de terrifier tout le pays à 15H00 dimanche?".