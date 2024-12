Les tests de Mathieu: Oppo revient dans la cour des grands avec son Find X8 Pro, y a-t-il sa place ?

Derrière Apple (USA) et Samsung (Corée du Sud), on sait qu'il y a l'armada chinoise, largement menée par Xiaomi, bien implanté en Belgique, par ailleurs. Les autres se contentent actuellement des miettes en Europe, mais tentent d'inverser la tendance. C'est le cas d'Oppo, qui a connu deux années compliquées en Europe (avec des disputes de brevets), mais qui s'y montre à nouveau très ambitieux.

Qu'il est devenu compliqué de se démarquer sur le marché des smartphones, un secteur qui pèse annuellement 400 milliards de dollars (Apple générant 50% de ce chiffre d'affaires, suivi par Samsung avec 16%). Même si les chiffres varient en fonction des analystes, on estime qu'environ 1,5 milliard de téléphones auront été vendus dans le monde à la fin de cette année, ce qui représente une petite hausse. Un marché énorme, donc, mais dont la croissance stagne quelque peu. Il est dès lors difficile d'exister quand on ne s'appelle ni Apple ni Samsung, deux mastodontes historiques de l'électronique grand public. Et pourtant...

Un module photo assez exclusif. Le système de caméras baptisé Hasselblad Master comprend quatre caméras haute qualité de 50 MP, dont deux téléobjectifs, offrant une polyvalence assez rare. Le fait d'avoir deux téléobjectifs périscopiques (x3 et x6 sans perte de qualité) est une première, et sur le papier il permet de zoomer un peu ou beaucoup, avec à chaque fois le meilleur résultat possible. Dans les faits, tous ces objectifs délivrent des clichés de très bonne qualité, on est au même niveau - parfois au-dessus - que les meilleurs de l'année, à savoir le Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro XL.

J'en veux pour preuve: le Find X8 Pro vient de sortir en Belgique. Un honneur car depuis 2022 et le Find X5 Pro, notre région n'avait plus droit aux smartphones haut de gamme de la marque Oppo, dont le succès mondial est très largement lié à l'Asie. Le Find X8 Pro est un appareil résolument premium, avec une fiche technique en phase avec ses ambitions (égaler les meilleurs) et son prix ( 1.149€ ). Il y a bien sûr une puce MediaTek Dimensity 9400 gravée en 3nm, qui rivalise avec la Snapdragon 8 Elite ; ainsi que 512 GB de stockage et 16 GB de RAM. De quoi lui assurer la meilleure puissance sans trop ruiner la batterie. Et un magnifique écran de 6,78", bien sûr. Mais il y a des options qui le rendent vraiment "haut de gamme".

Il y a aussi le look. Mon exemplaire de test, avec son dos en noir mat (texture dite "givrée"), a l'avantage de moins garder les traces de doigts que les nombreux modèles brillants du marché. Et puis, il y a l'imposant module avec 4 capteurs photo et le H d'Hasselblad, partenaire (logiciel) de renom: avec son cerclage cranté, il fait un petit clin d'oeil au design des appareils photo, tout en restant assez discret (protubérance limitée). La face avant est un bel écran légèrement arrondi avec des bordures très fines (1,9mm). C'est donc très soigné, très premium, sans être très original (la version blanche "marbrée" l'est davantage). Petit détail emprunté au cousin OnePlus: il y a un alert slider sur la tranche gauche, donc un interrupteur qui permet de mettre l'appareil en mode silencieux ou vibreur très rapidement.

Vient ensuite le logiciel. Oppo et OnePlus font ce qu'ils peuvent avec l'intelligence artificielle, case obligatoire dans tout appareil technologique qui se respecte (et qui coûte plus de 1.000€), mais on est loin de ce que propose Google avec son Gemini intégré dans les Pixel 9. Il y a bien l'application AI Studio qui permet de s'amuser avec les portraits de manière limitée (il faut gagner des "crédits" en se connectant), et quelques options de retouches photos assez pratiques (on trouve désormais cela presque normal), mais c'est tout.

Les autres outils d'IA, plutôt prometteur sur le papier (assistance à la rédaction, résumé du texte affiché à l'écran), sont intégrés à l'interface, mais toujours pas disponibles en français. Ceci étant dit, vous pouvez profiter de Gemini, l'IA de Google, dans la suite des applications préinstallées du géant américain (pour autant que vous ayez un abonnement pour débloquer toutes les fonctionnalités). Quant à ColorOS 15, il évolue dans le bon sens, avec la possibilité d'avoir deux actions différentes si on fait glisser le doigt du haut de l'écran vers le bas (notification si on touche la partie gauche, raccourcis si on le fait à droite). Très utile au quotidien (merci Xiaomi pour l'idée !). J'aime également la zone autour de l'appareil photo frontal: autre subtilité empruntée à l'iPhone, elle affiche la chanson Spotify en cours de lecture, notamment.

Les amateurs de grosses batteries et de charge rapide seront à moitié comblés: on parle d'une batterie en silicium-carbone de 5910 mAh (au lieu de 5.000 pour la plupart des concurrents) et d'une charge rapide à 80W, mais il faudra se procurer le chargeur séparément. Ceci dit, l'autonomie est exceptionnelle, bien au-delà d'une journée complète d'utilisation. Oppo a bien optimisé son logiciel et la dernière puce MediaTek est effectivement très efficiente.

Conclusions

Excellent smartphone pour la photo, dotée d'une très belle autonomie, l'Oppo Find X8 Pro est l'un des meilleurs appareils de l'année. La seule ombre au tableau, c'est le logiciel: certains outils d'IA intégrés ne sont pas encore disponibles en français, ce qui les rend en partie obsolètes ; tandis que Color15, surcouche personnalisable de très bonne facture, est livrée avec une dizaine d'applications préinstallées (ex: Temu), un navigateur web maison encombrant et un magasin d'applications parallèle perturbant (très chinois dans son interface). Or à 1.149€, on est en droit d'exiger un logiciel irréprochable. Le Find X8 Pro est surtout une vitrine technologique, un porte-étendard qui vise à redorer l'image d'Oppo dans nos régions. Et ce pari est en grande partie réussi. A-t-il sa place dans la cour des grands ? Oui, surtout grâce à sa partie photo très performante, sa finition et son autonomie. Mais ses petits manquements risquent de le priver d'un succès commercial...