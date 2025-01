Les tests de Mathieu: le OnePlus 13 est-il le meilleur smartphone Android ?

Avec le OnePlus 13, la marque chinoise abandonne définitivement son image de "flagship killer" pour rejoindre les smartphones haut de gamme à 999 €. Design soigné, performances solides et batterie XXL sont au rendez-vous, tout comme un appareil photo polyvalent muni d'un zoom périscopique. Cependant, l’absence de chargeur, le prix élevé et des fonctions IA limitées en français rappellent que tout n’est pas parfait.

Dans le monde enchanté des smartphones sous Android, ce marché si dynamique, il y a selon moi, en 2025, deux acteurs qui tirent leur épingle du jeu en proposant des smartphones qui cochent toutes les cases (ou plutôt toutes mes cases, car c'est assez subjectif finalement). L'inévitable Google, présent depuis 2023 en Belgique, avec ses propositions de Pixel qui intègrent un logiciel Android pur et propre - manquant parfois un peu de fantaisie et d'audace, magnifié par un design et des performances de haut vol, et par tout ce que Google offre de meilleurs en termes d'application (y compris Gemini, son IA). Et puis, il y a le chinois OnePlus qui, depuis des années, non seulement offre un rapport qualité-prix-prestations au top (on l'appelait le flagship killer à ses débuts), mais ajoute une petite dose d'audace logicielle qui n'est pas pour me déplaire. Son OnePlus 13 vient de sortir, et j'ai pu les essayer dans le détail pendant plusieurs semaines.

Un bloc photo qui ressort, mais avec élégance (©RTL info)

Ce qui me plaît dans le OnePlus 13 (999 €) :

Design. Le look & feel du OnePlus 13 est un mélange réussi d'esthétique et de fonctionnalités. Il propose le... cuir végan en microfibre (une première pour un smartphone, parait-il), offrant une sensation tactile agréable tout en étant plus durable et écologique que le cuir traditionnel. J'ai quelques doutes sur la solidité et la durée de vie de cette matière si vous ne mettez pas de coques, cependant. Avec ses lignes épurées, son bloc photo arrondi et décentré (signature de OnePlus) à l'arrière et ses couleurs originales, chaque finition (comme le bleu Midnight Ocean de mon test) respire l'élégance. L’appareil reste assez compact pour une batterie de cette capacité (6.000 mAh), avec une épaisseur de seulement 8,5 mm et un poids de 210 grammes.

© OnePlus

Puissance. Grâce au processeur Snapdragon 8 Elite, le OnePlus 13 affiche des performances de pointe, surpassant celles de la génération précédente de 45%. C'est un chiffre impressionnant, mais c'est plus ou moins le même discours à chaque itération de puce ; et dans l'utilisation quotidienne, on ne ressent pas un tel écart d'une année à l'autre. Sa gestion thermique avancée, avec deux chambres à vapeur, garantit des performances constantes même avec une charge rapide et une utilisation intense. Que ce soit pour jouer à des jeux gourmands ou pour le multitâche, l'expérience reste fluide et réactive. L'intégration de l'IA dans OxygenOS 15 permettrait également d'améliorer la gestion des ressources pour en maximiser l’efficacité. Difficile de dire s'il s'agit de marketing ou d'une vraie innovation, cependant.

Logiciel hyper fluide et double tiroir. OxygenOS 15 reste, selon moi, la meilleure surcouche Android. Elle est même meilleure que celle des Pixels de Google, car un peu plus audacieuse, sans être encombrante. Elle apporte une interface fluide et intuitive, avec des animations optimisées et des fonctionnalités pratiques comme le double tiroir. Ce dernier distingue les notifications des actions rapides en fonction de l’endroit où vous balayez l’écran, à gauche ou à droite.

© RTL info

Le système est conçu pour rester rapide grâce à des algorithmes de traitement parallèles et une optimisation de stockage réduisant l'empreinte système. En clair, vous pouvez passer très rapidement d'une application à l'autre car celles-ci se ferment moins vite et restent "en veille", sans consommer trop de batterie. Par ailleurs, les mises à jour logicielles sont garanties pendant 4 ans (c'est pas mal, mais c'est moins que les 7 ans promis par Google).

Partie photo qualitative avec un excellent zoom périscopique. L'appareil photo principal utilise un capteur Sony LYT-808 de 50 MP, offrant des images détaillées même en basse lumière. Le téléobjectif intègre un système unique Triprism, capable de fournir un zoom optique 3x tout en réduisant la taille et le poids du module caméra. Cette innovation se combine avec des algorithmes d’IA pour garantir des clichés nets même avec du zoom 10x. Les photos présentent une clarté et une richesse de détails impressionnantes, notamment grâce aux lentilles Hasselblad et au revêtement anti-reflet. Au quotidien, il est quasiment impossible de rater un cliché, à moins bien sûr de prendre une photo dans la pénombre d'un groupe d'amis qui ne se tiennent pas tranquilles...

© RTL info

Batterie XXL et charge rapide. La batterie de 6.000 mAh (c'est énorme...) assure une autonomie prolongée, capable de tenir deux jours en usage modéré, ce qui est rare pour un smartphone. Après quelques semaines d'utilisation, cependant, il n'y a pas de miracle: il faut le recharger pratiquement tous les jours pour ne pas risquer la panne en plein après-midi. Grâce à la technologie Silicon NanoStack, la batterie reste compacte malgré sa grande capacité. La charge rapide à 100W permet de passer de 1 % à 100 % en seulement 36 minutes, ce qui est nettement mieux que ce que proposent Apple, Samsung et Google ; tandis que la charge sans fil à 50W ajoute encore plus de flexibilité (il faudra cependant un chargeur sans fil spécifique: un nouveau modèle de socle aimanté est sorti, mais son intérêt est plus limité que le traditionnel chevalet). En cas d’urgence, quelques minutes de recharge suffisent pour plusieurs heures d'utilisation, et on s'habitue vite à ce luxe. L’optimisation logicielle de la consommation énergétique prolonge encore davantage l’autonomie.

Certification IP69. Contrairement à la plupart des smartphones, le OnePlus 13 bénéficie des certifications IP68 et IP69. Cela signifie qu'il peut résister non seulement à une immersion dans l'eau, mais aussi à des jets d'eau haute pression et haute température. Ces caractéristiques, qui ne vous seront pas très souvent utiles, convenons-en, pourraient séduire quelques utilisateurs exigeants. Toutefois, il est important de noter que l’appareil ne doit pas être exposé à de l’eau salée ou des liquides comme des boissons.