Les tests de Mathieu: que peut-on attendre d'un smartphone à 300€ en 2023 ?

Dans cette gamme de prix, c'est clairement le plastique qui prédomine à tous les niveaux, alors que dans le milieu de gamme et le haut de gamme utilisent un dos en verre très résistant. Poco fait le choix du bleu mat, tandis que OnePlus s'oriente vers un très "peps" vert clair et brillant. Une question de choix et de traces de doigts. Conséquence de l'usage du plastique: on a davantage l'impression de manipuler un jouer qu'un appareil solide et résistant. A l'usage, cependant, vu qu'il y a une coque en silicone transparent fournie, ça ne se ressent pas. C'est subjectif, mais je préfère le look du OnePlus, avec sa couleur originale et ses deux grosses optiques, qui lui rendent plus moderne.

PERFORMANCES

Tout n'est pas qu'une question de puce, mais sachez que le OnePlus possède la Snapdragon 695 5G datant de 2022, tandis que le Poco X5 intègre la Snapdragon 778G de 2021. Difficile de comparer les performances, qui sont forcément moyennes. Sur le papier, la puce du Poco est légèrement meilleure, mais elle a un an de plus. Concrètement, si vous utilisiez un smartphone milieu ou haut de gamme, vous risquez de ressentir quelques lenteurs et latences avec nos deux appareils du jour. Rien de problématique, mais c’est clair qu’au niveau de l’écran et la fluidité, il y a forcément mieux sur le marché (il faut mettre au moins 500€ pour ne pas être déçu à ce niveau). Ceci étant dit, regarder des vidéos sur ces téléphones est très agréable grâce à la diagonale généreuse (6,7”). Le OnePlus intègre 8GB de RAM et 128 GB de stockage, le Poco 6GB de RAM et 128BG de stockage (la version 8+256 existe aussi, à 50€ de plus). Étonnant: il y a des prises casque sur les deux smartphones. Une “option” de plus en plus rare, le milieu et haut de gamme s’en privent depuis plusieurs années au profit des nombreuses options sans fil qui existent actuellement.