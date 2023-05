L'esport, une discipline mixte réservée aux hommes ?

- "Barrières à l'entrée -

Pourtant, "aucune prédisposition naturelle empêche qu'une femme soit un jour le meilleur joueur du monde", assure à l'AFP Fabien Devide, le patron de Vitality, le club d'esport leader en France.

Mais les femmes se heurtent à un certain nombre de "barrières à l'entrée", explique-t-il, citant les préjugés sexistes, les insultes et le cyber-harcèlement dont elles sont victimes et qui en dissuade plus d'une.