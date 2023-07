A Paris, geeks et personnes handicapées conçoivent ensemble des prototypes

Conçues pour une personne mais utiles à tous: des professionnels de la tech planchent à Paris avec des personnes handicapées sur des solutions concrètes et en libre accès pour améliorer leur quotidien et leur pratique sportive.

Tom France, une association qui veut "mettre la tech au service du handicap", organisait lundi et mardi pour la deuxième année un hackathon, réunissant développeurs, ingénieurs et designers pour travailler pendant 48 heures sur des projets informatique et d’ingénierie de manière collaborative.