Plus d'une centaine d'entreprises ont signé le pacte de l'UE sur l'IA

Plus d'une centaine d'entreprises ont déjà signé le pacte de l'UE sur l'intelligence artificielle (IA), dont Google et Microsoft, mais pas encore Meta, ressort-il mercredi d'un communiqué de la Commission.

L'exécutif européen avait invité l'an dernier les entreprises à prendre des engagements volontaires pour une utilisation sûre et fiable de l'IA, dans l'attente de la pleine application de la nouvelle législation européenne, en 2027. Cette loi est en vigueur depuis le mois d'août, mais ses dispositions s'appliquent progressivement, au cours des prochaines années.

Plus de cent entreprises ont d'ores et déjà signé le pacte, s'engageant ainsi à appliquer plus rapidement les principes de la législation. Il s'agit notamment de géants tels que Google, Amazon et Microsoft, ainsi que de PME industrielles et d'entreprises d'autres secteurs (automobile, aviation, banques, etc.)