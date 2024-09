On a pris un taxi sans chauffeur à San Francisco: Waymo pourrait-il fonctionner en Belgique ?

Si on pense souvent à Tesla quand on parle de voitures autonomes, ce n'est pourtant pas l'entreprise d'Elon Musk qui est la plus avancée dans le domaine. Loin de là. Dans 4 villes des États-Unis, et depuis seulement quelques semaines à San Francisco, on peut commander un Waymo (comme on commanderait un Uber). Il s'agit d'un taxi, mais sans chauffeur. Le volant tourne, les pédales bougent, et pourtant il n'y a pas personne assis à la place du conducteur. Longtemps cantonné au statut de prototype éternellement en phase de test, le robotaxi est désormais une réalité.

Comment ça marche ?

J'ai eu la chance de m'entretenir avec Jonathan Ng, un responsable produit au sein de Waymo. "Les voitures de Waymo fonctionnent grâce à des caméras, des radars, des lidars (cartographie laser) et même des microphones". Le but de tous ces appareils, assez bien visibles tout autour du véhicule (des Jaguar I-Pace électriques): analyser l'environnement en continu, avec vision allant jusqu'à 500 mètres. Voitures et autres usagers de la route, panneaux et feux de signalisation, piéton, travaux en cours: ce système voit tout, et tout le temps. On peut s'en apercevoir en regardant l'écran situé à l'avant ou à l'arrière du véhicule, lorsqu'on réserve une course. "Waymo construit également ses propres cartes des villes dans lesquelles il opère", ai-je appris, très probablement pour apporter un niveau de précision au centimètre, ce que les solutions existantes (Google Maps, Tomtom, etc.) ne permettent sans doute pas. Cette combinaison, après plus de 15 ans de test (dont certains en conditions réelles à Phoenix), est visiblement la meilleure actuellement, car Waymo n'a pas de concurrent aussi avancé que lui. Et avec l'apport de 5 milliards (oui, milliards) de dollars d'argent frais qu'Alphabet vient d'annoncer, il est probable que cette avance s'accentue - une sixième génération de véhicules est d'ailleurs en construction. Cependant, Uber et Cruise viennent d'annoncer un partenariat, Tesla devrait dégainer dans les prochains mois, une certaine concurrence existe en Chine: Waymo ne va pas rester longtemps seul sur le marché des robotaxis.

Une voiture... sans chauffeur (©RTL info)

Et il conduit bien, Waymo ?

On réserve un Waymo, littéralement, comme on réserve un Uber: via une application qui permet de communiquer votre localisation pour la prise en charge, celle de la voiture qui pourrait s'occuper de vous, et le prix proposé. À son arrivée, je constate que la Jaguar sait s'imposer dans le centre-ville de San Francisco, l'une des plus grandes city des États-Unis: elle n'a d'ailleurs pas peur de se garer en double file, le temps de nous faire monter à bord. À l'intérieur, deux écrans avec des informations, et une voix féminine qui vous parle (c'est une communication à sens unique pour le moment, pas d'interaction vocale possible), vous enjoignant notamment d'attacher votre ceinture.

Arrive ce moment déroutant où la voiture démarre: le volant tourne, les pédales s'agitent et la voiture se faufile dans les larges rues de SF. Constat surprenant mais logique quand on roule en ville: la Jaguar n'hésite jamais quand elle doit prendre une décision. Elle a sacrément confiance en elle et s'impose quand il le faut. Une voiture garée à droite a ouvert sa portière et au lieu de s'arrêter, elle a légèrement dévié sa trajectoire pour l'éviter, empiétant sur la bande inverse. Je ne dirais pas qu'elle a pris un risque mais, à plusieurs reprises durant les 15 minutes de mon test, je me suis dit qu'elle était plus téméraire que moi quand je conduis en ville. Elle s'impose quand il faut (son analyse précise de l'environnement est sans doute plus efficace que le cerveau humain), roulant comme un chauffeur (de taxi) expérimenté, et donc toujours un peu pressé. La conduite est souple et sûre, jamais stressante ni saccadée, que ce soit pour accélérer, freiner ou tourner. On est loin de ce que Tesla propose actuellement. Très loin devant, même… À l'intérieur de la voiture, on se détend, on observe à quel point Waymo sait ce qu'il fait, et on règle la musique, la climatisation, etc. Le largage est aussi efficace que la prise en charge: la voiture met ses 4 feux et vous demande de quitter le véhicule en faisant attention.