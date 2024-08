Les tests de Mathieu: cette nouvelle marque de smartphone pas chère est la bonne surprise de l'été (et il y a des petits copains)

Alors que les géants de l'électronique peinent à se renouveler, la jeune entreprise londonienne Nothing fait parler d'elle cet été avec sa sous-marque CMF. En proposant des appareils abordables et personnalisables, comme le Phone 1 à 239€, la Watch Pro 2 à 69€ et les Buds Pro 2 à 59€, Nothing frappe fort, et frappe juste: CMF pourrait devenir le prochain coup de cœur technologique de tous ceux qui cherchent le bon rapport qualité-prix, et une petite dose d'originalité (grâce aux nombreux accessoires).

Le marché du smartphone n'en finira jamais de nous surprendre. Alors que des mastodontes de l'électronique s'y sont cassés les dents (pensons à LG, Microsoft et Nokia), de nouvelles entreprises débarquent, avec une vision rafraîchissante, pensant d'abord aux besoins et aux envies du consommateur. Et ça marche. Je parle de l'entreprise Nothing, basée à Londres, et qui a déjà sorti quelques smartphones et écouteurs très intéressants.

Non-contente de son succès (même si elle reste très loin de Samsung, Apple ou Xiaomi en termes de parts de marché), Nothing décline sa gamme avec une autre marque, baptisée CMF (en réalité, CMF by Nothing). Elle propose cet été une autre vision du smartphone: pas cher et très personnalisable, voici le Phone 1 (239€). CMF propose aussi une montre intelligente avec cadran interchangeable (Watch Pro 2, 69€) et des écouteurs entièrement sans fil avec télécommande (Buds Pro 2, 59€). Résolument bon marché, CMF propose malgré tout du matériel de bonne facture. On fait rapidement un petit tour.