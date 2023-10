Projet de loi numérique: débats houleux en vue sur l'anonymat sur internet

Rapporteur général du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN), qui arrive en première lecture à l'Assemblée mercredi, le député Renaissance Paul Midy est en pointe sur le sujet.

Contre l'avis du gouvernement, la majorité revient à l'offensive pour lutter contre l'anonymat sur les réseaux sociaux, un sujet qui rencontre un fort écho dans l'opinion, mais risque de cliver l'Assemblée, entre partisans d'une meilleure régulation de l'espace numérique, et défenseurs d'un Internet libre ou "libertaire".

"On passe en moyenne deux heures dans l’espace numérique par jour, plus que dans l’espace public. Pour nos jeunes de 15-24 ans c’est même 4 heures en moyenne par jour (...) Il faut qu’on y mette de l’ordre et qu’on y assure la sécurité à nos concitoyens", dit-il à l'AFP.

Cyberharcèlement, arnaques sur internet, propos haineux, accessibilité des sites pornographiques aux mineurs... autant de fléaux auxquelles le projet de loi SREN tente d'apporter une réponse, en prenant notamment appui sur deux règlements européens, le DSA (Digital Services Act) et le DMA (Digital Markets Act).

Paul Midy souhaite aller plus loin, en limitant "le sentiment d'anonymat" sur les réseaux sociaux, qui favorise selon lui un "sentiment d'impunité".