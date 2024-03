Taïwan: vol de données "sensibles" d'un opérateur télécom

Des pirates informatiques ont volé des "informations sensibles", dont des documents militaires et gouvernementaux, à Chunghwa Telecom, principal opérateur télécom de Taïwan, et les ont vendues sur le dark web, a indiqué vendredi le ministère de la Défense de l'île.

"La première analyse de cette affaire est que les pirates ont obtenu des informations sensibles de Chunghwa Telecom et les ont vendues sur le dark web, y compris des documents provenant des forces armées, du ministère des Affaires étrangères, des garde-côtes et d'autres unités", a confirmé le ministère de la Défense dans un communiqué envoyé à AFP vendredi.

Pékin revendique l'île démocratique comme faisant partie de son territoire et vise à terme une réunification, sans exclure de recourir à la force.

Le ministère de la Défense a précisé qu'un contrat de l'armée de l'air inclus dans le vol de données n'était "pas une information confidentielle".

La correspondance entre la marine et Chunghwa ne contenait pas non plus d'information classifiée, a indiqué le ministère.