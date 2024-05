TikTok va signaler automatiquement les contenus générés par l'IA

L'authenticité des contenus est devenue un sujet majeur sur internet depuis le lancement d'interfaces d'IA dite générative, qui permettent de créer du texte, des images et de la vidéo sur simple demande en langage courant. L'émergence de l'IA générative menace d'aggraver le problème des "deepfakes", des images, documents sonores ou vidéos qui mettent en scène une situation qui ne s'est en réalité jamais produite.

Pour y remédier, le réseau social chinois va apposer un label spécifique à ces créations "quand elles seront téléchargées depuis certaines plateformes", a-t-il expliqué sans plus de précision. Interrogé par l'AFP au sujet de l'identité de ces plateformes, TikTok n'a pas répondu directement, mais rappelé que Google, OpenAI, Adobe et Microsoft faisaient partie de la Coalition pour la provenance et l'authenticité des contenus (C2PA), fondée en 2021.

OpenAI, Adobe, Microsoft ont déjà mis en place un marquage automatique des contenus générés par IA et Google a commencé à déployer un outil similaire en mars.

Autre géant de l'IA générative, Meta n'est pas membre du C2PA mais a annoncé, début avril, qu'il associerait la mention "Made with AI" (fait avec l'IA) aux contenus identifiés comme créés grâce à l'intelligence artificielle.