Juice, en route pour Vénus, a réussi son survol de la Terre et de la Lune

La sonde spatiale européenne Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), chargée d'explorer à terme les lunes de Jupiter, a réussi lundi et mardi une première mondiale : un survol de la Lune et de la Terre, ainsi qu'une double assistance gravitationnelle. Grâce à celle-ci, la sonde va poursuivre sa mission jusqu'à Venus, prochaine étape d'un voyage prévu jusqu'en 2031, a indiqué l'agence spatiale européenne (ESA).

L'ESA a confirmé mercredi que ce survol s'est bien déroulé. Juice était au plus proche de la lune lundi vers 23h15, avant d'être au plus proche de la planète bleue mardi vers 23h56. "Cette assistance gravitationnelle a été parfaite, tout s'est déroulé sans problème, et nous avons été ravis de voir Juice revenir si près de la Terre", s'est réjoui Ignacio Tanco, responsable des opérations pour la mission Juice, par voie de communiqué.

En vue de son approche de Jupiter, Juice devait survoler la Lune et la Terre afin de réduire sa vitesse et d'être redirigée vers Vénus, une méthode destinée à utiliser la force gravitationnelle pour pousser l'engin vers son but sans consommer trop de carburant. Il ne s'agit que d'une première étape, avant d'autres doubles assistances gravitationnelles prévues en août 2025 (autour de Vénus), septembre 2026 et janvier 2029 (autour de la Terre).

La sonde, lancée le 14 avril 2023, doit arriver en juillet 2031 autour des lunes de glace de Jupiter, à savoir Callisto, Ganymède et Europe. Selon l'ESA, la sonde dispose, grâce à cette première assistance réussie, d'un supplément de carburant qui sera utile pour l'exploration de Ganymède.