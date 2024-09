Le patron de la Nasa félicite SpaceX pour sa première sortie spatiale privée

"Félicitations au programme Polaris et à SpaceX pour la première sortie spatiale commerciale de l'histoire", a écrit Bill Nelson sur X. "Le succès d'aujourd'hui représente un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale et le but de long terme de la Nasa de mettre sur pied une économie spatiale américaine dynamique."

Le commandant de la mission Polaris Dawn de SpaceX, Jared Isaacman, ainsi que l'employée de l'entreprise spatiale Sarah Gillis, se sont brièvement aventurés jeudi à l'extérieur du vaisseau Dragon, lors de la première sortie spatiale privée de l'histoire.