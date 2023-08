Maintien d'un périmètre fermé pour les festivités du 15 août en Outremeuse, à Liège

Dès le 14 août à 14h00 jusqu'au 16 août à minuit, le quartier des festivités du 15 août en Outremeuse sera établi en zone piétonne pour des raisons de sécurité et de mobilité. Des dispositifs physiques, comme des big bags et pots de fleur, ou véhicules de police seront ainsi positionnés aux différents accès afin d'éviter de connaître un drame du type du carnaval de Strépy-Bracquegnies en mars 2022. Le périmètre sera néanmoins levé le 16 août, entre 7h00 et 14h00, délai accordé entre la fin de la fête du 15 août et la poursuite des festivités.

"Le périmètre de fermeture est quasi équivalent à l'an dernier si ce n'est que l'on a intégré les quais Van Beneden et de Gaulle car le fait de les laisser accessibles à la circulation, l'an dernier, avait généré des problèmes de fluidité", précise-t-on à la police de Liège. "Des fouilles de sacs pourront être réalisées à l'intérieur du périmètre de manière à éviter les entrées avec des bouteilles en verre puisque la vente de contenants en verre y est interdite durant la période des festivités".