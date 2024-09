Plus de 60.000 foyers sans électricité en Tchéquie

La ville d'Usti, sur l'Elbe, à la frontière avec l'Allemagne, est la plus touchée: quelque 20.000 foyers n'ont plus de courant à cause de la chute d'arbres sur des lignes électriques.

A une cinquantaine de kilomètres de Prague, le village de Visnova n'était plus accessible que par des véhicules lourds des pompiers en raison des routes inondées.

Les précipitations extrêmes deviennent plus intenses et plus fréquentes en raison du changement climatique induit par l'homme montrent les recherches menées par les scientifiques de la World Weather Attribution (WWA). Ceux-ci utilisent les observations météorologiques et les modèles climatiques pour examiner la manière dont le changement climatique affecte l'intensité et la probabilité des phénomènes météorologiques extrêmes.