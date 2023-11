Le Belge consomme trop d'antibiotiques: voici le grand changement qui arrive dans leur prescription

Pour lutter contre les excès de consommation d'antibiotiques, dès juillet 2024, ils seront prescrits à l'unité et non plus par boîte. Selon l'OMS, la resistance aux antibiotiques, fait partie des 10 plus grandes menaces actuelles en termes de santé.

L'hiver approche et son lot de virus également. Pour se soigner, nombreux sont les Belges qui demandent des antibiotiques à leur médecin. Problème: ces médicaments n'agissent que sur les bactéries, alors que les infections sont plus généralement d'ordre virales. "Malheureusement, les gens arrivent en se disant qu'ils ont absolument besoin d'un antibiotique et que la guérison ira plus vite", affirme Lawrence Cuvelier, vice-président du syndicat des médecins généralistes. "C'est une fausse idée, ça ne va rien changer du tout, parce que l'antibiotique n'est pas efficace là-dessus…"

Même si leur médecin ne leur prescrit pas les antibiotiques voulus, certains patients puisent dans leur propre stock. Ils utilisent alors les restants de prescriptions antérieures. Pour éviter cette automédication, dès l'été prochain, les patients recevront à l'avenir le nombre précis de cachets dont ils auront besoin pour se soigner, et non plus la boîte entière. "Si le médecin prescrit deux antibiotiques par jour pendant cinq jours, alors on va recevoir 10 antibiotiques", détaille Justine Cerise, porte-parole du SPF Santé Publique.

D'autres pays fonctionnent d'ores et déjà cela ce système de prescription au nombre de cachets près. Parce que consommer trop d'antibiotiques, c'est prendre le risque de développer des résistances et de ne plus pouvoir se soigner en cas d'infection grave.

En Europe, plus de 35.000 personnes meurent chaque année d'infections résistantes aux antibiotiques