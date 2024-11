Le froid glacial et le sport, inconciliables? Des techniques existent: "Je continue à courir deux fois par semaine"

Et Julie a bien raison, l'équipement est primordial pour affronter des températures qui flirtent avec les zéro degrés. "A priori, entre 0 et -10 degrés, si on fait juste attention aux couches qu'on met, il n'y a pas de risque au niveau de prendre froid ou d'avoir des problèmes au niveau des voies respiratoires. Et si on a cette sensation un petit peu de brûlure au niveau des voies respiratoires, rien n'empêche de mettre un tour de cou", rassure Adèle Lardinois, coach sportive à Louvain-la-Neuve.

L'arrivée de l'hiver refroidit beaucoup de sportifs. Pour Sylvain, l'un d'entre eux, courir quand il fait froid, c'est compliqué : "En été, c'est beaucoup plus agréable. En hiver, la motivation diminue". Et puis il y a Julie, elle, le froid ne l'arrête pas : "En hiver, je continue à courir deux fois par semaine, je n'ai pas peur du froid, quand on est bien équipé, ça marche !", estime-t-elle.

"Par contre, en dessous de -15, ce qui n'arrive potentiellement pas souvent en Belgique, là il y a plus de risque si on met de l'intensité parce que, justement, on va avoir une fréquence respiratoire plus importante et donc ça va un peu plus brûler au niveau des voies respiratoires", avertit-elle.

Ce qu'il faut faire pour éviter les risques

Une règle existe, pour le sport durant l'hiver, c'est la règle des trois couches. "La première couche, technique, pour évacuer l'humidité. La deuxième, pour se protéger du froid, donc pour conserver la chaleur. La troisième, pour éviter d'être mouillé s'il pleut ou s'il y a du vent", détaille la coach sportive.

Toutefois, l'équipement ne fait pas tout. Certaines pratiques sont essentielles, à commencer par l'échauffement, explique Arthur Delicour, kiné du sport à Schaerbeek : "C'est d'abord un petit réveil cardiovasculaire, essayer de se chauffer, de monter un petit peu dans les tours. C'est une activation musculaire spécifique au sport qu'on va pratiquer. Si je fais du foot, il va falloir que je travaille un tout petit peu mes jambes. C'est aussi en troisième temps un petit peu de mobilité. On va essayer de privilégier la mobilité dynamique. Et enfin, et ça, c'est la partie qu'on oublie très souvent, il faut une phase finale courte mais intense. Je reprends l'exemple du foot. En fin d'échauffement, il faut au moins quelques sprints, il faut au moins quelques frappes", insiste-t-il.