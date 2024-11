Vous appréhendez l'hiver qui arrive? Voici les conseils d'une spécialiste pour vous préparer au mieux

La première chose à laquelle penser est le vaccin. Avec l'hiver, une série de maladies respiratoires peuvent survenir, d'où l'importance de se protéger à temps. "C'est vraiment la première chose à mettre en place, il est temps de le faire maintenant. Et puis, pour les personnes fragiles, il existe aussi d'autres vaccins, notamment pour les enfants. Mais si l'on pense aux personnes âgées, on pensera aux pneumocoques, au RSV, ces maladies respiratoires qui peuvent avoir des conséquences relativement graves. Et donc, c'est bien de se prémunir ; ce n'est qu'une petite piqûre pour un bénéfice énorme", explique Lara Kotlar.

En ce moment, les jours commencent à raccourcir et les températures à chuter. Une période que l'on appréhende, mais c'est surtout un moment de l'année où il faut commencer à booster son immunité. Et pour cela, plusieurs conseils existent. Pour en parler, Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ (l'Agence wallonne pour une vie de qualité).

En parlant des enfants, une petite révolution existe à ce sujet : un traitement préventif contre la bronchiolite pour les parents. "C'est une petite révolution parce que soit on vaccine la maman quand elle est enceinte pour transmettre ses anticorps au bébé, soit le bébé recevra une injection d'anticorps à la naissance, et là, il sera protégé. Tout ça, c'est à voir avec le pédiatre, avec l'ONE, mais c'est une révolution. Tout comme la vaccination contre la coqueluche. Elle reste importante pour les femmes enceintes à chaque grossesse, puisque c'est leur injection qui va protéger le nourrisson. Rappelons que la coqueluche, jusqu'à trois mois, peut être vraiment mortelle, et donc, comme on ne peut pas vacciner l'enfant avant deux mois, il faut le protéger, et donc que la maman se protège".

L'alimentation au service de l'immunité

Un autre moyen de renforcer efficacement son immunité est de faire attention aux aliments que l'on consomme. Parmi les aliments à privilégier, il y a notamment les légumes de saison. Se booster en vitamine C et D, ainsi qu'en magnésium, zinc et fer, est également important.

Alors, finalement, qu'est-ce qu'on doit manger ? Des fruits et des légumes rouges ou mauves, des légumes à feuilles vertes, des agrumes et, enfin, le cacao peut également aider.

Manger gras durant l'hiver, une légende urbaine ?

C'est souvent une tentation lorsqu'il fait froid dehors : manger un plat réconfortant et parfois assez gras. Et pourtant, ce n'est pas la meilleure idée.

À la place, buvez un thé vert avec des antioxydants ou mangez des fruits et légumes. Malgré le froid, il est important de continuer à manger sainement, précise Lara Kotlar.

Le sport, un allié si précieux

C'est bien connu : le sport est excellent pour la santé. Et en hiver, cela est d'autant plus vrai. Alors, bien sûr, il n'est pas nécessaire de se lancer dans une activité sportive intense, non. Sortir prendre l'air, que ce soit pour promener son chien ou même faire un petit tour en vélo, suffit amplement.

Le mieux est de réussir à faire 30 minutes d'exercice et de rester en mouvement. C'est la meilleure chose à faire pour garantir à son organisme une immunité efficace.

Un sommeil de qualité

Bien dormir est essentiel pour garder une bonne immunité. Si vous arrivez à dormir 7 à 8 heures, cela aidera grandement votre organisme.

Pour cela, il est notamment conseillé d'éviter les écrans avant d'aller dormir, et de se tourner plutôt vers de la lecture ou même de la méditation.

La dépression saisonnière, comment la vaincre ?

Avec moins de lumière et des températures de plus en plus froides, garder le moral durant l'hiver n'est pas toujours simple. Pour éviter cela, la luminothérapie peut s'avérer être une bonne solution.

Autre solution : rire. Cela peut paraître bête, et pourtant. Mettre une chanson qui vous rend joyeux ou regarder une photo qui évoque de bons souvenirs peuvent être des astuces pour garder le moral.