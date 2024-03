Un centre de santé pour ados ouvre au MontLégia à Liège: "Ils sont les plus exposés aux comportements à risque et aux addictions"

Le centre de santé de l'adolescent (CSA) cible la tranche d'âge de 12 à 20 ans, un public estimé à plus de 150.000 personnes en province de Liège. Sont visés les adolescents et adolescentes qui présentent à la fois une plainte somatique (ou une pathologie chronique) et un mal-être psychologique ou psychosocial.

Le CSA répond à un besoin alors que ces jeunes sont "coincés entre l'univers de la pédiatrie, qui ne leur correspond souvent plus, et celui de la médecine adulte, où l'on attend d'eux un discernement et une autonomie qu'ils n'ont pas encore acquis la plupart du temps", explique le CHC.

La courbe de mortalité "stable" chez les adolescents

"Les adolescents représentent la catégorie de population la plus exposée aux comportements à risque et aux addictions", relève la docteure Françoise Dominé, pédiatre-médecin de l'adolescent et responsable du CSA. "En regardant la courbe de mortalité annuelle de l'OMS (l'Organisation mondiale de la Santé, NDLR), on constate qu'elle baisse chez les enfants, les adultes et les personnes âgées. En revanche, elle reste stable chez les adolescents. Preuve de la nécessité de développer des programmes de soins adaptés à leurs problématiques", avance-t-elle.