Amazonie: Washington veut un combat "mondial" contre la déforestation

"Nous allons travailler ensemble, non seulement sur une base bilatérale, mais au niveau mondial, pour amener tout le monde à la table des négociations", a expliqué M. Kerry lors d'une conférence de presse aux côtés de la ministre brésilienne de l'Environnement, Marina Silva.

"Aucun pays ne peut changer les choses seul (...) Il y a un grand changement en cours, de plus en plus de gens comprennent que c'est urgent, ce n'est pas optionnel, et il faut travailler ensemble, bien plus que nous l'avons fait auparavant", a-t-il insisté, annonçant par ailleurs qu'il comptait revenir au Brésil pour se rendre en Amazonie, sans donner de date précise.

Cette visite de l'émissaire du président américain Joe Biden à Brasilia a lieu trois semaines après celle du président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la Maison Blanche.

Et comme ce fut le cas à Washington, les Etats-Unis ont réaffirmé leur volonté de contribuer aux Fonds Amazonie, dont les principaux bailleurs sont la Norvège et l'Allemagne, mais n'ont toujours pas fourni de donnée chiffrée.