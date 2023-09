Bruxelles accueille le Concours Européen pour Jeunes Scientifiques du 13 au 15 septembre

La Commission européenne et les Jeunesses scientifiques de Belgique organisent le Concours Européen pour Jeunes Scientifiques du 13 au 15 septembre au Square à Bruxelles, annoncent-elles jeudi. L'événement est gratuit, ouvert aux familles et aux écoles.

L'objectif étant de promouvoir la science, d'inspirer des carrières scientifiques et d'inciter à la rencontre de jeunes scientifiques au niveau international.

Au total, 136 petits génies, âgés de 14 à 20 ans et issus de 36 pays, viendront présenter leurs innovations au grand public. Parmi les projets qui seront défendus lors de cette foire scientifique, on relève notamment: "Les causes environnementales du développement des tumeurs cérébrales", "La production alternative d'hydrogène" ou encore un "Kit multi-robots pour la détection de victimes de tremblements de terre dans les débris".