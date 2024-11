Des "boules lumineuses" observées dans le ciel cette nuit: qu'est-ce que c'était?

"Une lignée de quelque chose, que je ne sais pas vous dire, qui monte vers le ciel. Après l’avoir vu et l’avoir filmé quelques secondes, je peux vous dire que cela était impressionnant et inexplicable pour moi", témoigne Sandro.

"Quelque chose d’impressionnant et incompréhensible", "Une ligne d’objets lumineux dans le ciel vers 19h23", "Boules lumineuses dans le ciel" : Vous êtes plusieurs à nous avoir contacté via le bouton orange Alertez-Nous pour nous signaler la présence de points lumineux dans le ciel.

Sur les photos qui nous ont été envoyées, nous pouvons observer des points scintillants ordonnés dans le ciel, telle une ligne lumineuse. Mais de quoi s'agit-il ?

"Il s'agit probablement d'un déploiement de satellites Starlink (le système de satellites développé par la société Space X d’Elon Musk, NDLR)", explique Sabrina Bechet, sismologue à l'Observatoir royal de Belgique. Cette dernière affirme qu'il y avait déjà eu un lancement le 30 octobre dernier.

"Elon Musk lance ses satellites Starlink par groupe, comme des grappes de raisins. Une fois qu'ils sont dans l'espace, ils sont tous les uns à côté des autres et petit à petit, ils vont se déployer et se répartir tout autour de la Terre... Mais ça va prendre un certain temps", explique ainsi Yaëlle Nazé, astrophysicienne à l'ULiège.