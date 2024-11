Régal pour les yeux en automne, le tapis de feuilles mortes a également son utilité: voici laquelle

Nous sommes en automne et ce week-end était particulièrement propice aux balades. C'était l'occasion d'admirer les différentes teintes jaunes, orangées sur les arbres. Si les feuilles sont parfois dangereuses pour les automobilistes, elles suivent un cycle naturel et sont un atout pour le sol...

Un peu de soleil, un tapis de feuilles mortes de toutes les couleurs, il n’en faut pas plus pour émerveiller les promeneurs. "Très très beau... la couleur, toutes les tonalités, c'est magnifique", détaille une promeneuse. "Avec le soleil, et les feuilles qui sont vertes et jaunes pendant qu'on se balade, c'est magnifique", lance une autre.

Daniel Fleury, en a fait son métier : il est photographe naturaliste et immortalise les saisons. Son secret : une lumière particulière… "Il faut trouver des lumières qui nous enchantent : pas trop dures, avec un peu de nuages si possible pour donner de la douceur dans l'image. Chaque jour pour moi est un émerveillement", explique le passionné.