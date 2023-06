Début du procès de 14 activistes de Greenpeace pour une action menée au terminal de Fluxys

Le 29 avril, une vingtaine d'activistes de l'ONG environnementale ont occupé le terminal gazier de Fluxys durant plusieurs heures. Cinq zodiacs avaient pénétré le site du groupe d'infrastructures énergétiques, avec son autorisation, avant que plusieurs activistes ne montent sur les quais de chargement des navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL). Ils avaient ensuite escaladé un pylône pour y attacher une bannière affichant le message "Gas kills, Zeebrugge guilty" (le gaz tue, Zeebrugge coupable). Avec cette action, les militants écologistes demandaient l'abandon de nouvelles infrastructures gazières et la planification d'une sortie européenne du gaz d'ici 2035.

Une fois l'action terminée, 14 activistes (huit femmes et six hommes) ont été interpellés par la police pour avoir pénétré illégalement dans le port, une pratique punissable depuis juin 2016. Les prévenus risquent, en théorie, jusqu'à un an de prison et jusqu'à 8.000 euros d'amende.