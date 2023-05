Des questions se posent autour de la hauteur du budget des primes Renolution

Le budget prévu par le gouvernement bruxellois pour les primes Renolution pour les investissements énergétiques et la rénovation est sur le point d'être épuisé, alors que la moitié de l'année n'a pas encore été dépassée, ont affirmé mercredi Les Engagés, qui siègent dans l'opposition à Bruxelles.

Dans son édition de mercredi, le journal la Capitale livrait le témoignage d'un habitant d'Auderghem qui, après avoir sollicité une prime à l'isolation, s'est vu répondre par un fonctionnaire que le budget prévu pour la prime 2023 était épuisé.

Selon la Capitale, le cabinet du ministre Alain Maron affirme qu'il n'y a pas de problème de paiement, le budget disponible pour les primes énergie ayant été plus que doublé depuis 2019. Au cabinet du ministre-président Vervoort, on reconnaît que l'on approche de l'épuisement du budget et que l'on recherche des solutions..