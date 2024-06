Energie: la gauche veut baisser les factures et pousser les renouvelables françaises, sans se prononcer sur le nucléaire

"On s’est mis d'accord sur un programme de gouvernement pour 100 jours, on n'ouvre et on ne ferme pas de centrale nucléaire ni en 100 jours ni en deux ans", a-t-elle dit. "Parce que l’argent qu’on ne va pas mettre dans ces EPR, qui sont une faillite financière, peut être mis ailleurs, parce que quand on construit des éoliennes c’est moins cher et plus rapide et donc meilleur pour les finances publiques et pour résoudre plus vite la crise énergétique et climatique".

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, interrogé sur l'absence du sujet des centrales nucléaires dans le programme, souligne de son côté que "ça veut dire que ça ne bouge pas. Elles vont continuer à tourner".

Dans son projet, le Nouveau Front populaire compte en revanche "faire de la France le leader européen des énergies marines avec l’éolien en mer et le développement des énergies hydroliennes", souligne sa profession de foi.

Il s'engage aussi à revenir sur la fusion contestée entre l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et sûreté nucléaire (IRSN), initiée par Emmanuel Macron.

Il promet aussi de "refuser la privatisation des barrages hydroélectriques".

Via son plan climat, le Nouveau Front populaire promet également d'"assurer l’isolation complète des logements, en renforçant les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes".