GB: deux écologistes arrêtés après avoir aspergé les monolithes de Stonehenge de peinture

Deux militants de l'organisation écologiste Just Stop Oil ont été arrêtés mercredi pour avoir aspergé de peinture les monolithes du célèbre site préhistorique anglais de Stonehenge, qui s'apprête à accueillir des milliers de visiteurs pour le solstice d'été, ont annoncé la police et le groupe.

Construit par étapes entre environ 3.000 et 2.300 ans avant Jésus-Christ, Stonehenge est l'un des monuments mégalithiques préhistoriques les plus importants du monde par sa taille, son plan sophistiqué et sa précision architecturale.

Ses pierres dressées formant un ensemble de cercles mystérieux attirent chaque année des milliers de personnes pour les fêtes païennes du solstice.

Le Premier ministre Rishi Sunak a dénoncé "un acte de vandalisme honteux à l'encontre de l'un des monuments les plus anciens et les plus importants du Royaume-Uni et du monde".

Le chef des travaillistes Keir Starmer, favori pour devenir Premier ministre après les législatives du 4 juillet, s'est également dit opposé au mode d'action de cette organisation.