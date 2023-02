Important feu de broussailles au nord de Melbourne

Un important feu de broussailles fait rage aux alentours de Flowerdale, en Australie, à 90 kilomètres au nord de Melbourne. Plus de 700 hectares étaient déjà partis en fumée mercredi, ont indiqué les autorités au journal Sydney Morning Herald. Les pompiers travaillent à la protection des habitations et les résidents doivent de préparer à une éventuelle évacuation.

Quelque 350 pompiers sont mobilisés pour combattre l'incendie, notamment à l'aide d'avions et d'hélicoptères, mais les conditions météorologiques sont défavorables : une vague de chaleur d'au moins trois jours a été annoncée dans l'état de Victoria.

"Si nous connaissons des journées comme celles de 2019 et 2020, avec de forts vents d'ouest, des températures autour de 40 degrés et une humidité relativement faible, les feux de broussailles pourraient devenir incontrôlables et prendre une ampleur jamais vue auparavant", a déclaré Greg Mullins, l'ancien chef des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud.