La Belgique classée 39e au Climate Change Performance Index: les ONG appellent à réagir

WWF, Greenpeace, Canopea et Bond Beter Leefmilieu appellent les gouvernements belges à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à proposer "de toute urgence" un Plan national énergie-climat (PNEC) amélioré "qui respecte l'Accord de Paris", dans un communiqué vendredi. Cette demande intervient après la publication du Climate Change Performance Index (CCPI) 2024 qui évalue pour la 19e année consécutive les progrès climatiques de l'Union européenne et de 63 autres pays. Elle classe la Belgique à la 39e place, loin derrière la moyenne européenne et des pays émergents.

Pour maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels, "nous devons réduire de plus de moitié nos émissions d'ici à 2030", alerte le communiqué. "L'élimination progressive des énergies fossiles est le meilleur moyen d'y parvenir", mais aussi mieux intégrer les énergies renouvelables en donnant "la priorité à la modernisation et à l'extension du réseau électrique".

Au regard de l'objectif de réduction de 47% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 fixé par l'Europe à la Belgique, les ONG déplorent une absence "de consensus entre les régions". Elles demandent des objectifs gouvernementaux "clairs et ambitieux" quant à la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique (électricité et chauffage).

Alors que le transport et la mobilité représentent plus d'un cinquième des émissions de gaz à effet de serre en Belgique, les ONG recommandent également de se pencher sur "l'augmentation du transport de marchandises" et "du nombre de SUV". Elles conseillent d'accroître l'investissement "dans les transports publics et les systèmes de partage de voitures électriques" et d'engager "une taxe kilométrique", de "promouvoir l'usage du vélo, de revoir "le système des voitures salaires et des cartes de carburant".

Fin novembre, l'État belge avait été condamné en appel pour "inaction climatique".