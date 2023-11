La Communauté urbaine du Centre veut la lumière au niveau environnemental et sanitaire

La Communauté urbaine du Centre, Centropôle, a indiqué vendredi dans un communiqué qu'elle souhaite accompagner l'ensemble des communes de son territoire dans le cadre du dossier de la contamination aux PFAS. Trois communes de la région du Centre sont particulièrement concernées: Braine-le-Comte, Écaussinnes et Seneffe.

"Il est important de rappeler qu'il s'agit de deux problématiques bien distinctes", ont indiqué les instances de Centropôle. "À Ronquières (Braine-le-Comte), il s'agit d'un taux élevé de PFAS (97ng/l) dans l'eau de distribution, tandis qu'à Seneffe et Ecaussinnes, les taux sont bien en deçà des limites (entre

Les instances de Centropôle proposent qu'une réunion d'information soit organisée avec les médecins généralistes du Centre afin d'assurer une communication complète et cohérente sur l'ensemble du territoire. "Cette rencontre permettra aux acteurs de première ligne de conseiller et de rassurer la population de manière uniforme et claire."