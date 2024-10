La sonde européenne Hera lancée aujourd'hui: en quoi consiste sa mission?

Dans un scénario digne d'Hollywood, le vaisseau de la mission Dart s'était délibérément écrasé en 2022 sur l'astéroïde Dimorphos, la Lune d'un astéroïde plus grand nommé Didymos. Cette mission test inédite de défense planétaire devait voir s'il était possible de dévier sa trajectoire, au cas où un astéroïde menacerait un jour de frapper la Terre.

On estime qu'un objet de un kilomètre (déclenchant une catastrophe globale comme l'extinction des dinosaures) s'écrase sur la Terre tous les 500.000 ans, et un astéroïde de 140 m (le seuil d'une catastrophe régionale) tous les 20.000 ans. Parmi ces objets géocroiseurs, dont la plupart proviennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, quasiment tous ceux de un kilomètre sont connus et aucun ne menace la Terre dans le siècle à venir.

Aucune menace directe n'a non plus été recensée pour ceux de 140 m. Mais seulement 40% d'entre eux ont été identifiés. S'il s'agit donc d'un risque naturel "parmi les moins probables", on a "l'avantage de pouvoir mener des actions pour s'en protéger", a indiqué lors d'un point de presse Patrick Michel, responsable scientifique de la mission Hera de l'Agence spatiale européenne (ESA).

La taille d'un gros réfrigérateur

Dimorphos, situé à quelque 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l'impact, mesurait environ 160 m de diamètre et ne représentait aucun danger pour notre planète.