"La sortie du fossile est actée", réagit Zakia Khattabi

"Sous la pression d'une grande majorité de pays, et avec les États insulaires et l'Union Européenne en tête, nous résolvons enfin le tabou des négociations sur le climat", a déclaré la ministre à l'agence Belga dans la foulée de l'accord. "Il est évident que nous devons abandonner les combustibles fossiles. Le fait que le monde entier le dise clairement aujourd'hui est historique! Cela a pris près de 30 ans !".

Mme Khattabi appelle à "tracer la voie à suivre" afin que la transition "soit juste et possible pour chaque pays et chaque citoyen".