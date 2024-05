La Ville de Bruxelles dispose d'un nouveau Plan Communal de Développement Durable

Selon l'échevine de l'Urbanisme, Anaïs Maes (Vooruit), ce plan stratégique vise à répondre aux défis urbains actuels et futurs de la Ville à l'horizon 2050. ?La version finale du PCDD a tenu compte des remarques formulées durant l'enquête publique.

Le plan s'articule autour de sept ambitions couvrant un large éventail de sujets: lutte contre les îlots de chaleur, augmentation de la diversité en offres de logement, lutte contre l'inoccupation, protection et réaffectation intelligente des lieux de fête.

En outre, le plan identifie également sept zones d'intervention prioritaires réparties dans tous les quartiers de la ville. Il s'agit de zones stratégiques où plusieurs objectifs convergent et seront traités en priorité d'ici 2030. On dénombre par ailleurs 46 objectifs stratégiques, 39 objectifs chiffrés et 146 actions.

Le monitoring et le suivi des actions ont fait l'objet d'une attention particulière. Tous les services de la ville sont impliqués.