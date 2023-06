L'Arctique pourrait être privé de glace de mer en été dès les années 2030, soit bien plus tôt qu'estimé jusqu'à présent, et même dans un scénario de faibles émissions de gaz à effet de serre, affirment des chercheurs dans un article publié mardi.

"C'est environ une décennie plus tôt que les récentes projections du Giec", le groupe d'experts du climat mandaté par l'ONU, souligne Seung-Ki Min, des universités sud-coréennes de Pohang et Yonsei, co-auteur de l'article.

Les chercheurs estiment aussi que le déclin de cette glace peut être attribué essentiellement aux émissions de gaz à effet de serre.

Cette glace joue un rôle très important en été, en renvoyant les rayons du soleil, ce qui permet de rafraîchir l'Arctique. Ce miroir est de plus en plus petit, et l'Arctique se réchauffe donc beaucoup plus vite que d'autres régions.