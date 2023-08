L'autoconservation des ovocytes, une procédure nouvelle, victime de son succès

"C'est une sécurité, mais j'ai bien failli ne pas y avoir droit", explique cette psychologue lyonnaise (qui préfère ne pas donner son nom), et qui dit avoir "eu une chance inouïe" car elle a réussi à se faire prélever et congeler des ovocytes en quatre mois environ... un processus achevé deux semaines avant la date fatidique de son 37e anniversaire, âge limite fixé par la loi.

A 37 ans, Nina n'a pas encore trouvé le père de ses futurs enfants, et vient de faire congeler 15 de ses ovocytes pour préserver ses chances d'une grossesse ultérieure. Comme elle, plus de 11.000 femmes ont demandé à bénéficier de cette nouvelle possibilité instaurée il y a deux ans, mais les délais d'attente s'allongent.

Désormais, le motif médical n'est plus nécessaire: les femmes peuvent demander à congeler leurs ovocytes parce qu'elles s'inquiètent à l'idée de devenir moins fertiles avec les années qui passent, et qu'elles veulent préserver leurs chances de tomber enceinte ultérieurement, via une procréation médicalement assistée (PMA).

La loi a fixé une double barrière d'âge: le prélèvement d'ovocyte est possible entre 29 et 37 ans. Ensuite, la femme aura jusqu'à ses 45 ans maximum pour "décongeler" ses gamètes et bénéficier d'une PMA.

En deux ans, le succès de cette procédure a été fulgurant: depuis l'entrée en vigueur de la loi, près de 11.500 femmes ont fait une demande "d'autoconservation ovocytaire", mais seules 4.800 ont débuté le parcours et 1.778 ont bénéficié d'au moins une conservation en 2022, selon des chiffres communiqués récemment par le gouvernement.

"On s'est retrouvés face à une vague de demandes qu'on n'attendait pas", reconnaît le Dr Pauline Jaeger, du service de médecine de la reproduction à l'hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. La plupart des patientes sont "des célibataires qui voient l'horloge biologique avancer, et qui veulent alléger la pression sociale" et l'injonction à avoir des enfants, explique cette spécialiste.