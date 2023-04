Le Comité d'experts climat bruxellois pour une "densification intelligente"

Les experts recommandent de "poursuivre une densification intelligente, qualitative et abordable de Bruxelles". Concernant les zones vertes inutilisées (friches) situées en zones de construction, telles que Wiels et Josaphat, "la Région pourrait miser sur un réensauvagement et la création de nature en n'affectant qu'une partie minimale de la surface à des programmes de construction". "Des répartitions telles que 10-20 % de bâti, 20-30 % de parcs accessibles et 60 % de réserves naturelles urbaines seraient possibles", écrivent les experts.

Ce premier rapport sera présenté et débattu au Parlement prochainement.

"Les outils proposés vont être analysés afin d'estimer ce qui peut être fait pour améliorer la relation entre l'action climatique et les enjeux sociaux. C'est une priorité pour moi, dans le cadre de la mise en œuvre de notre Plan Air Climat Énergie, mais aussi dans le cadre de mes actions en tant que Ministre de l'Action sociale et la Santé", commente Alain Maron, cité dans le communiqué.