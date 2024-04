Les Belges ont collecté plus de 3.900 tonnes de piles et batteries usagées en 2023

En 2023, la Belgique a établi un nouveau record en collectant 3.907 tonnes de piles et batteries usagées, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, indique mercredi un communiqué de l'asbl Bebat qui en assure la collecte, le tri, la réutilisation et le recyclage.

Ce chiffre est à mettre en comparaison avec le fait que le nombre de piles et batteries mises sur le marché n'a augmenté que de 2%.

Bebat affiche également une efficacité de collecte de plus de 90%, ce qui signifie que l'entreprise collecte plus de 90% des piles et batteries usagées dont les consommateurs veulent se débarrasser.