Les falaises de sable qui s'étaient formées à Bredene ont été démantelées

Les falaises de sable qui s'étaient formées la semaine dernière sur la plage de Bredene ont été démantelées lundi après-midi, a indiqué l'Agence flamande des services maritimes et du littoral (MDK). Ces falaises avaient été créées à Blankenberge et à Bredene, par la combinaison d'une grande marée et de vents violents.