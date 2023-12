Les jeunes auraient du mal à se projeter dans le futur, selon le Forum des jeunes

Se projeter et construire un avenir serait une tâche ardue pour les jeunes, selon le nouveau mémorandum "Être jeune en 2023" publié lundi par le Forum des jeunes, recensant les témoignages de plus de 1.000 personnes âgées de 16 à 30 ans, en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Avant de faire les courses, j'attends vraiment qu'il n'y ait plus rien dans mon frigo" témoigne N., 24 ans. Niveau logement, le prix du marché est jugé excessif, surtout à Bruxelles. L'achat d'un bien immobilier se réduit alors à "un rêve inaccessible". "La hausse des prix impacte durement les jeunes, si bien que la nourriture, le logement et l'énergie deviennent des produits de luxe", explique le Forum.

Au-delà de ces difficultés matérielles, une perte de sens plus générale ressort du récent rapport. "Pour les jeunes, l'avenir devient de plus en plus flou, voire anxiogène, surtout au regard de l'urgence de la crise climatique - face à laquelle les réponses politiques apparaissent très molles", peut-on ainsi lire.

Le sentiment, pour les jeunes Belges francophones, que "la société se désintéresse de leur quotidien et ne leur fait pas confiance, les imaginant souvent 'en guerre' contre les anciennes générations" ressort également des témoignages.

En quête de sens et face à un futur incertain, les jeunes s'engageraient donc davantage, cherchant parfois des réponses en dehors des schémas de leurs ancêtres. Certains confient abandonner l'idée de la parentalité. D'autres trouvent en la religion une réponse, une "source d'apaisement". Enfin, nombreux jeunes expriment leur regret de ne pas partager davantage avec les autres générations, ce qui aiderait à combler ce fossé intergénérationnel.