Les squelettes des Iguanodons de Bernissart entièrement numérisés

Découverts en 1878, à plus de 300 mètres de profondeur dans le charbonnage de Bernissart (Hainaut), les Iguanodons sont devenus un atout majeur du patrimoine scientifique belge. Leurs ossements, vieux de 125 millions d'années, sont toutefois extrêmement fragiles. C'est pourquoi, afin d'assurer la conservation et le stockage à long terme des squelettes, l'IRSNB a entrepris de numériser la collection, en partenariat avec plusieurs universités.

"Le travail de terrain est désormais terminé. Tous les squelettes exposés ont été démontés et numérisés en 3D", explique Christophe Mallet, paléontologue et chef de travaux à l'IRSNB. Alors que certaines campagnes de restauration précédentes n'avaient pas été documentées, l'objectif était d'évaluer l'intégrité physique des spécimens et de comprendre l'étendue des restaurations passées afin de proposer de nouveaux protocoles de surveillance et de contrôle assurant la pérennité de la collection.