L'Espagne a connu en 2024 son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré

L’Espagne a connu cette année son mois de janvier le plus chaud depuis le début des relevés en 1961, avec des températures ayant frôlé les trente degrés dans l'Est du pays, a annoncé mardi le porte-parole de l'agence météorologique (Aemet).

Près de 400 stations météorologiques du pays, soit près d'une sur deux, avaient vu les températures atteindre ou dépasser les 20°C, un niveau "propre au milieu ou à la fin du mois de juin", c'est-à-dire "estival", avait alors souligné l'Aemet.

Si janvier "a été un mois pluvieux dans l'ensemble, la répartition des pluies a été très inégale: c'est là où l'on avait le plus besoin de précipitations qu'il a le moins plu", a indiqué mercredi Rubén del Campo.

Barcelone et sa périphérie ont d'ailleurs été placées la semaine dernière en état "d'urgence" sécheresse, avec la mise en place de nouvelles limites de consommation d'eau pour près de six millions d'habitants et de fortes restrictions en particulier pour l'industrie et l'agriculture.