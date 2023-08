L'humanité aura utilisé toutes les ressources que la Terre peut générer en un an le 2 août

Ce mercredi 2 août, l'humanité aura consommé toutes les ressources que la Terre est capable de produire en un an, marquant le "Jour du dépassement". Pour pouvoir continuer à consommer à ce rythme, les capacités de 1,7 planète seraient nécessaires, estime mardi le Fonds mondial pour la nature (WWF-Belgique).

"Un tel dépassement des limites planétaires n'est possible que pour une durée limitée", souligne Koen Stuyck, responsable de la politique climatique et de l'empreinte écologique du WWF. Cette cadence de consommation n'est en effet pas sans conséquence et impacte gravement les écosystèmes, qui se dégradent, voire s'effondrent, en raison de leur surexploitation. Parmi ces répercussions: pénuries d'eau, inondations, feux de forêt, érosion des sols, déforestation ou encore extinction d'espèces.

En parallèle à l'épuisement des ressources naturelles, la combustion des énergies fossiles et la pollution qu'elle génère, au travers du rejet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contribuent également à la précocité du Jour du dépassement, la planète n'étant plus capable de les absorber correctement. Preuve tangible de l'impact de ce dépassement des limites planétaires, intempéries et incendies font rage aux quatre coins du globe depuis le début de l'été.